Олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков отметил, что у российского лыжника Александра Большунова сейчас прекрасный возраст для побед.

— В протоколе о снятии норвежцев не пишется, — цитируют «РИА «Новости» Большунова. — Надо радоваться досрочному глобусу, а об остальном, что происходит, думать не надо. Мнение такое же, как и у всех.

Александру нужно продолжать тренироваться и полностью отдаваться делу, как он делает это сейчас. Он может оставаться на вершине, потому что у него прекрасный возраст.

Большунов был лидером рейтинга и мог завоевать Большой Хрустальный глобус в ближайшей гонке, а теоретические шансы обойти его были лишь у Йоханнеса Клебо. Однако норвежцы приняли решение отказаться от участия в этапах в Северной Америке из-за распространения коронавируса.