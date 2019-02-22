Мартин Сундбю: "Будем держаться подальше от Устюгова, хотя я его обожаю"

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Мартин Сундбю заявил, что норвежская команда будет держаться подальше от россиянина Сергея Устюгова после вчерашнего инцидента. Другой норвежский лыжник Йоханнес Клебо подрезал Устюгова на трассе во время полуфинала спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде, а после гонки между ними произошла стычка.

- Устюгов хорош в том, что касается накала страстей, - приводит слова Сундбю VG. - У него это хорошо получилось в Лахти, но не вчера. Наверное, нам придется держаться от него подальше. Устюгов - замечательный соперник, хотя по ходу гонки он очень напряжен. Вчера это вылилось в конфликт с Йоханнесом. Но я обожаю этого парня.

Напомним, Клебо стал чемпионом мира в спринте. Устюгов занял 9-е место, но впоследствии его результат был аннулирован из-за конфликта с норвежцем после финиша.

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