Маркус Крамер: "Устюгов готов бежать еще в двух гонках"

Тренер сборной России Маркус Крамер ответил на вопросы журналистов по итогам командного спринта, в котором наша мужская сборная стала второй, а женщины финишировали на четвертом месте.

– Что случилось на последнем этапе с Юлией Белоруковой?

– Вы все видели, что произошло – сегодня лыжи были недостаточно быстрыми, особенно у Юли. Подиум оказался недостижим.

– Во время гонки реально было решить проблему с лыжами?

– Перед полуфиналом все было нормально, но потом погода немного изменилась. Когда у вас есть один круг, тяжело что-то изменить за две минуты. Раньше нашей сборной часто удавалось успешно справляться с проблемами по ходу гонок, но порой это просто не удается. Так случилось сегодня.

– Что случилось с Глебом Ретивых на передаче этапа?

– После столкновения Глеб жаловался на мышцы. Первые метры были для него тяжелыми.

– Вы обсуждали с Сергеем Устюговым его отказ?

– Да. Вчера мы поговорили, потому что планировали его на эту гонку. Он сказал мне, что не готов бежать классику, потому что в этом сезоне не участвовал в спринтах в этом стиле. Поэтому мы поставили Глеба, который хорошо постарался, учитывая, что мы завоевали серебро.

– Как лыжи вели себя во время мужского спринта?

– Трудно говорить со стороны. Похоже, хорошо, но чтобы победить норвежцев, нужно катить быстрее них.

– Нужен двигатель в лыжах?

– Точно! Что-то такое.

– Реально вообще победить Клебо в спринте?

– Прямо сейчас, похоже, это невозможно, потому что он просто самый быстрый. И все равно серебряная медаль – отличный результат. Жаль, наших девочек. А парни произвели сильное впечатление.

– В следующих гонках мы увидим Устюгова?

– По нашему плану он может выйти на старт еще в двух гонках. Кто побежит 15 км классикой, мы пока не решили. Будем отталкиваться от состояния лыжников после сегодняшней гонки. (Владимир Иванов)