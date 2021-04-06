Вяльбе обвинила Клебо в некрасивом поведении на финише марафона на ЧМ

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что норвежец Йоханнес Клебо поступил некрасиво на финише марафона на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.

«Уверена, что, если бы Саша проиграл в честной борьбе, он бы не стал плакать. Да, он был бы хмурый и злой, но не показал бы слез, потому что у него была бы просто внутренняя обида за поражение. А здесь была горечь от подлости. Соперник некрасиво поступил», — цитирует Вяльбе «РИА Новости».

Напомним, на финише, который прошел 7 марта, норвежский лыжник Йоханнес Клебо потерял равновесие и толкнул Александра Большунова. В результате контакта лидировавший россиянин сломал палку и финишировал третьим. Клебо был дисквалифицирован за этот инцидент.