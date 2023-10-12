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Сегодня, 20:48

Олимпийского чемпиона Клебо покусали две большие собаки в США

Виктория Кравченко
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Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что во время сборов в США на него напали две собаки. Спортсмен рассказал, что животным не понравился звук шипов, и они побежали за ним, кусая палки и руки.

«Я нервничал, но, к счастью, это быстро прошло. В конце концов, они поняли, что я не так уж опасен. Думаю, именно тогда у меня был самый высокий пульс за все время моего пребывания в США. Тогда я был близок к максимальному пульсу», — цитирует Клебо Dagbladet.

В сентябре стало известно, что 26-летний спортсмен отказался подписать контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

Клебо — пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира и четырехкратный обладатель Кубка мира.

Йоханнес Клебо
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