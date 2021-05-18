Лыжники группы Олега Перевозчикова проведут 18 мая первую тренировку в Швеции

Тренер сборной России по лыжным гонкам Данила Акимов сообщил, что подготовка к олимпийскому сезону начнется 18 мая в Швеции. Первая тренировка будет проведена в лыжном тоннеле.

«Подготовка идет согласно плану, все спортсмены уже на месте. Сегодня у нас пройдет первая тренировка в тоннеле», — цитирует Акимова ТАСС.

В группу, которую возглавляет старший тренер сборной России Олег Перевозчиков, включены Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Артем Николаев, Илья Порошкин, Илья Семиков, Антон Тимашов и Иван Якимушкин. Сбор продлится до 31 мая.