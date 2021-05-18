Пеллегрино присоединился к российским лыжникам Устюгову и Ступак на сборе в Австрии

Итальянцы Федерико Пеллегрино и Франческо Де Фабиани, а также австрийская спортсменка Тереза Штадлобер присоединились к российским лыжникам из группы тренеров Маркуса Крамера и Сергея Турышева на первом сборе команды в австрийском Рамзау.

«Вчера мы прибыли на место сбора в Рамзау, провели собрание, — цитирует ТАСС Турышева. — Все спортсмены получили тренировочные планы и сегодня выходим на первую кроссовую тренировку. К группе присоединились Пеллегрино с Де Фабиани, а также Штадлобер. Они также присутствовали на собрании, познакомились все друг с другом, кто еще не знал».

«Погода здесь не как у нас на Урале, где плюс 30. То дождь, то солнце. Но нам не привыкать, мы к таким условиям привыкли, и тренироваться надо в любую погоду. Сбор в Австрии продлится до 2 июня, потом мы разъедемся ненадолго по домам, чтобы затем собраться в Эстонии», — добавил тренер.

В группе Крамера и Турышева к олимпийскому сезону будут готовиться Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Христина Мацокина. Устюгов — двукратный чемпион мира, Ретивых — обладатель трех медалей мировых первенств.