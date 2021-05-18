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Клебо и его девушка показали фото в национальных норвежских костюмах

13:35
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо вместе со своей девушкой Перниллой Досвик в Instargam поздравили всех с Днем Конституции Норвегии.

В честь праздника пара опубликовала фотографию в национальных костюмах.

«Поздравления от двоих, которые забыли свои солнцезащитниые очки», — написал Клебо.

24-летний лыжник является шестикратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.

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