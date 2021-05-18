Клебо и его девушка показали фото в национальных норвежских костюмах
13:35
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо вместе со своей девушкой Перниллой Досвик в Instargam поздравили всех с Днем Конституции Норвегии.
В честь праздника пара опубликовала фотографию в национальных костюмах.
«Поздравления от двоих, которые забыли свои солнцезащитниые очки», — написал Клебо.
24-летний лыжник является шестикратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.
Читайте также
Американский форвард прекращает выкладываться на льду, как выбьет все бонусы по контракту. Но он снова подписал контракт в КХЛ
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю