Клебо и его девушка показали фото в национальных норвежских костюмах

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо вместе со своей девушкой Перниллой Досвик в Instargam поздравили всех с Днем Конституции Норвегии.

В честь праздника пара опубликовала фотографию в национальных костюмах.

«Поздравления от двоих, которые забыли свои солнцезащитниые очки», — написал Клебо.

24-летний лыжник является шестикратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.