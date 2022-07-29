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Сегодня, 22:00

Лыжник Клебо рассказал, что в детстве мечтал стать профессиональным футболистом

Виктория Кравченко
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, кем мечтал стать в детстве. Помимо зимних видов спорта спортсмену нравится гольф, футбол и Формула-1.

«Интересуюсь многими видами спорта, в первую очередь гольфом. Еще люблю смотреть Формулу-1 и, конечно же, футбол. Когда я был маленьким, мечтал стать профессиональным футболистом, поэтому с тех пор смотрю его. Кроме этого люблю встречаться с друзьями», — цитирует Клебо fischersports.com.

В общем зачете Кубка мира сезона-2021/22 Клебо одержал досрочную карьеру. На Играх в Пекине 25-летний лыжник завоевал золото в личном и командном спринте, серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке.

Йоханнес Клебо
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