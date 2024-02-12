Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

12 февраля, 11:04

Ступак — о болельщиках: «Они молодцы, постоянно ходят, всегда кричат»

Лыжница Ступак назвала крутыми болельщиков на спартакиаде
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Лыжница Юлия Ступак после выступления в гонке на 10 км свободным стилем на Всероссийской спартакиаде отметила большое количество болельщиков на соревнованиях.

— Какое у вас самочувствие?

— Самочувствие нормальное. В целом работаем над тем, что есть.

— А что есть?

— Какие-то места есть, и ладно, нормально.

— Что еще планируешь бежать?

— Командный спринт, эстафету, и все.

— Ощущаете семейственность на соревнованиях?

— Да, круто, что приехала семья, что есть болельщики. Сегодня и в принципе каждый день морозно. Они молодцы, постоянно ходят, трибуны всегда кричат. Стараемся фотографироваться, уделять внимание. Огромная группа поддержки. Отдельный респект болельщикам.

Ранее Ступак прокомментировала слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе об ее «проблемах с головой».

Всероссийская Спартакиада 2024
Юлия Ступак (Белорукова)
1
1
Читайте также
ИИХФ продлила отстранение России от международных турниров до конца сезона-2024/25
«Интер» обыграл «Рому» и увеличил шансы на чемпионство в серии А
Шольц рассказал об увеличении трат ФРГ на оборону до 2% от ВВП
Кирби заявил о нежелании Байдена отправлять в отставку главу Пентагона
Британский авианосец Prince of Wales отправился на учения НАТО
В Подмосковье помощник машиниста избил группу подростков в электричке
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ступак — о Маркусе Крамере: «Он мой родной, близкий человек»

Истомина: «Пыталась добавлять на финишной части, но девчонки добавили чуть больше»
Новости
RSS RSS
Все новости