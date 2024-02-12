Лыжница Юлия Ступак после выступления в гонке на 10 км свободным стилем на Всероссийской спартакиаде отметила большое количество болельщиков на соревнованиях.

— Какое у вас самочувствие?

— Самочувствие нормальное. В целом работаем над тем, что есть.

— А что есть?

— Какие-то места есть, и ладно, нормально.

— Что еще планируешь бежать?

— Командный спринт, эстафету, и все.

— Ощущаете семейственность на соревнованиях?

— Да, круто, что приехала семья, что есть болельщики. Сегодня и в принципе каждый день морозно. Они молодцы, постоянно ходят, трибуны всегда кричат. Стараемся фотографироваться, уделять внимание. Огромная группа поддержки. Отдельный респект болельщикам.

Ранее Ступак прокомментировала слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе об ее «проблемах с головой».