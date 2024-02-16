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16 февраля, 10:45

Кулешова — о разговоре с Вяльбе: «Она сказала: «Ты, конечно, глупо поступила, не поехав на Олимпиаду»

Кулешова рассказала о самом запоминающемся разговоре с Вяльбе
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лыжница Анастасия Кулешова рассказала «СЭ» о самом запоминающемся разговоре с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.

— В твоем случае, наверное, самым запоминающимся разговором с Еленой Валерьевной был тот, когда она говорила, что ты совершаешь ошибку, пропуская олимпийский сезон. Было ли еще что-то похожее?

— Нет. В основном именно те разговоры, когда я говорила, что не хочу продолжать и хочу быть с семьей. И еще был запоминающийся, когда я вернулась. Мы с ней на награждении разговаривали на чемпионате России в Сыктывкаре. Она сказала: «Ты, конечно, глупо поступила, не поехав на Олимпиаду. Потому что это должна была быть твоя медаль». Мы с ней тогда поговорили, поняли друг друга, как мне кажется. Понятно, что все равно обе остались со своим мнением. Эти два вопроса: перед Олимпиадой и после нее, наверное, были самые запоминающиеся.

— Сейчас в адрес Ступак были слова про проблемы с головой. Юля говорит, что ее это никак не обижает. Тебя те разговоры не обижали?

— Нет. Я же делала сама свой выбор. Я ни о чем тогда не жалела. И сейчас у меня нет никакой жалости, что пропустила Олимпиаду. Просто надо ко всему немножечко попроще относиться. Может, поэтому Юля не обижается.

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Анастасия Кулешова
Елена Вяльбе
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