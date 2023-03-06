Лыжница Фалеева подшутила над принимающими противоастматические препараты норвежцами

Российская лыжница Анастасия Фалеева в интервью «СЭ» выразила отношение к информации норвежского врача Уве Ферангена о приеме противоастматических препаратов «до 70 процентов» членов сборной Норвегии.

— Тяжело им, наверное, живется, болеют постоянно... Раз уж такое дело, надо пытаться им решать вопрос как-то. Здоровья им! У нас все здоровые, все молодцы, все тренируются на том, что есть (смеется), — сказала Фалеева.