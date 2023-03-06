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Сегодня, 09:45

Лыжница Фалеева подшутила над принимающими противоастматические препараты норвежцами

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Анастасия Фалеева.
Фото Соцсети

Российская лыжница Анастасия Фалеева в интервью «СЭ» выразила отношение к информации норвежского врача Уве Ферангена о приеме противоастматических препаратов «до 70 процентов» членов сборной Норвегии.

— Тяжело им, наверное, живется, болеют постоянно... Раз уж такое дело, надо пытаться им решать вопрос как-то. Здоровья им! У нас все здоровые, все молодцы, все тренируются на том, что есть (смеется), — сказала Фалеева.

Анастасия Фалеева. «Скандинавы, вам не скучно соревноваться между собой, вы чего?» Победительница «Чемпионских высот» обращается к бойкотчикам

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Анастасия Фалеева
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