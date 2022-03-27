Лыжница Дарья Непряева призналась, что хочет обыграть свою сестру Наталью

Российская лыжница Дарья Непряева призналась, что хотела бы однажды обыграть свою сестру Наталью Непряеву, которая является олимпийской чемпионкой и обладательницей Кубка мира.

«Я за нее очень сильно рада, она большая молодец, она много тренируется и ее победа абсолютно заслуженная. В последнее время мы редко с ней видимся, практически не пересекаемся, поэтому опыта соперничества у нас не было. Есть ли желание обыграть ее? Конечно, послезавтра [в гонке на 10 км] посмотрим», — цитирует Дарью ТАСС.

19-летняя Дарья Непряева в феврале победила на чемпионате мира среди молодежи и юниоров.