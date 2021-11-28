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Кубок мира по лыжам, женская гонка преследования: где смотреть и во сколько начало

11:15
Наталья Непряева. Фото Reuters
Наталья Непряева. Фото Reuters
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Сегодня, 28 ноября, состоится женская гонка преследования свободным стилем на первом этапе Кубка мира по лыжам в финской Руке. Начало гонки — в 12.30 по московскому времени.

От сборной России в гонке преследования примут участие Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Лилия Васильева, Яна Кирпиченко, Мария Истомина и Анастасия Рыгалина.

За ходом трансляции гонки в прямом эфире можно следить по этой ссылке.

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Сергей Ревенко все материалы автора
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