Кубок мира по лыжам, женская гонка преследования: где смотреть и во сколько начало

Сегодня, 28 ноября, состоится женская гонка преследования свободным стилем на первом этапе Кубка мира по лыжам в финской Руке. Начало гонки — в 12.30 по московскому времени.

От сборной России в гонке преследования примут участие Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Лилия Васильева, Яна Кирпиченко, Мария Истомина и Анастасия Рыгалина.

За ходом трансляции гонки в прямом эфире можно следить по этой ссылке.