Гонки преследования на первом этапе Кубка мира по лыжным гонка в Руке могут перенести из-за холода

Менеджер по коммуникациям Международной федерации лыжного спорта (FIS) Ульрик Стернер сообщил о возможном переносе гонок преследования на первом этапе Кубка мира в Руке из-за холода.

«Обсуждения продолжаются, — приводит слова Стернера Expressen. — Решение будет принято в ближайшее время, но мы не знаем когда».

По прогнозам синоптиков 28 ноября в Руке температура может опуститься до минус 21 градуса. Согласно регламенту FIS соревнования по лыжным гонкам должны быть отменены, если температура воздуха достигает минус 22 градусов.

Напомним, что женская гонка на 10 километров запланирована на 12.20 по московскому времени, а мужская гонка на 15 километров — на 14.30 мск.