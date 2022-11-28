Легков заявил о необходимости модернизации российских лыжных баз в среднегорье

Олимпийский чемпион Александр Легков высказал мнение, что российские лыжные базы, расположенные в среднегорье, нуждаются в модернизации для проведения тренировочных сборов национальной команды.

«Если мы говорим про среднегорье, то там есть проблема, — приводит ТАСС слова Легкова. — Елена Валерьевна [Вяльбе] и многие другие наши руководители объезжали места и искали, где возможно сделать базу высокого уровня, чтобы спортсмены там могли проводить сборы».

Он рассказал, что Семинский перевал — это шикарное место для тренировок: вокруг кедр, дышится хорошо, 1 800 метров над уровнем моря, но условия проживания нулевые. «Летом первый раз в жизни заезжал посмотреть, если бы вы видели, в каком состоянии зал, это вообще не то. Для детей вообще шикарно, да и вся сборная по биатлону туда ездит. Но вот там, если уровень проживания и условия поднять, тоже будет место очень классное», — отметил Легков.

Олимпийский чемпион рассказал, что до санкций российские лыжники проводили первые тренировочные сборы на снегу в Скандинавии. По его словам, это было сделано для того, чтобы меньше времени занимали переезды на Кубок мира, потому что, как правило, первые этапы турнира проходят либо в Финляндии, либо в Норвегии. Сейчас же в этом нет необходимости, так как российские лыжники отстранены от международных стартов.

«Второй момент, если мы говорим про вкатку (первые тренировочные сборы на снегу в сезоне) и про наш снег, абсолютно 100% у нас эти места есть, и они хорошие. В Ханты-Мансийске можно с октября уже кататься, на Вершине Теи в Абакане, Ергаки. Много у нас мест, где можно кататься на лыжах и делать вкатку», — отметил Легков.