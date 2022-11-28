Президент России наградил Вяльбе орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главного тренера национальной сборной Елену Вяльбе орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В соответствующем указе, опубликован на портале правовой информации, написано, что Вяльбе получила государственную награду за вклад в развитие физической культуры и популяризацию спорта в стране.

54-летняя Вяльбе руководит ФЛГР с июня 2010 года. За это время сборная России завоевала 22 медали на Олимпийских играх, из которых пять — золотых.