Алексей Петухов заявил, что Устюгов должен был действовать по-другому в финале спринта в Фалуне

Заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам Алексей Петухов поделился с «СЭ» впечатлениями о результатах спринта на этапе Кубка мира в Фалуне. Сергей Устюгов финишировал четвертым.

«Хочу сказать, что Сергей- молодец, добавляет из гонки в гонку, но в финале нужно было действовать иначе. Он это и сам понимает. Человек приехал с российских стартов. Ему сложно вернуться в тот режим, как два года назад, когда он всех побеждал.

Сегодня Сергей сам посмотрит свой забег и поймет, что нельзя было уходить на этот спуск первым. Подпустил соперников ближе пяти метров и дал возможность другим вылететь вперед на спуске. Но все равно Устюгов — твердая пятерка за работу, был рад за него поболеть.

Что касается Большунова, то он бы поборолся сегодня за подиум, если бы не падение. Интересно было бы наблюдать за противостоянием его и Клебо".

Напомним, что сегодня состоялся спринт у мужчин на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Победителем стал Йоханнес Клебо, а россиянин Сергей Устюгов пришел к финишу четвертым.

(Елизавета Денисова)