Крянин рассказал, что предварительной причиной смерти Акентьева стала пневмония

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин сообщил, что предварительной причиной смерти бывшего президента ФЛГР Анатолия Акентьева называют пневмонию.

«По предварительным данным, он умер от пневмонии, это последствия ковида. Он был предан лыжному спорту, долгое время возглавлял нашу федерацию. Был готов помочь в развитии лыжного спорта, очень сильно переживал. Здоровье у него было не очень, созванивался по телефону, интересовался тем, что происходит, и своим опытом мог оказать помощь», — приводит ТАСС слова Крянина.

В понедельник, 24 апреля, президент ФЛГР Елена Вяльбе сообщила о смерти 81-летнего Акентьева.