Вяльбе — об Акентьеве: «Он был исключительно влюблен в спорт. Все делал, во всем нам помогал»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала «СЭ», каким ей запомнился бывший глава ФЛГР Анатолий Акентьев.

«Я знала его как руководителя, когда он был начальником ЦСКА и когда он был президентом федерации лыжных гонок России. Очень мощный. Он был исключительно влюблен в спорт. Все делал, во всем нам помогал», — сказала Вяльбе «СЭ».

Бывший президент ФЛГР Анатолий Акентьев скончался из-за осложнений на легкие после коронавируса.