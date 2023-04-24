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Сегодня, 12:31

Вяльбе — об Акентьеве: «Он был исключительно влюблен в спорт. Все делал, во всем нам помогал»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала «СЭ», каким ей запомнился бывший глава ФЛГР Анатолий Акентьев.

«Я знала его как руководителя, когда он был начальником ЦСКА и когда он был президентом федерации лыжных гонок России. Очень мощный. Он был исключительно влюблен в спорт. Все делал, во всем нам помогал», — сказала Вяльбе «СЭ».

Бывший президент ФЛГР Анатолий Акентьев скончался из-за осложнений на легкие после коронавируса.

Елена Вяльбе
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