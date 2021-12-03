Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Большунов не попал в финал
Норвежец Йоханнес Кленбо стал победителем спринта свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере.
Российский лыжник Александр Большунов не смог пройти в финал. В полуфинале россиянин занял третье место, так как на финише ему помешал финн Лаури Вуоринен. За свой маневр финский лыжник получил только предупреждение.
Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых вылетели на стадии четвертьфинала.
Лыжные гонки
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Спринт (С)
Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.52,48
2. Томас Хелланд Ларсен (Норвегия) — отставание 0,58
3. Ришар Жув (Франция) — 0,78
4. Ховард Таугбель (Норвегия) — 2,98
5. Лаури Вуоринен (Финляндия) — 4,43
6. Маркус Грате (Швеция) — 20,73
Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых выбыли в четвертьфинале. Александ Большунов в полуфинале.
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