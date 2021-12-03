Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Большунов не попал в финал

Норвежец Йоханнес Кленбо стал победителем спринта свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере.

Российский лыжник Александр Большунов не смог пройти в финал. В полуфинале россиянин занял третье место, так как на финише ему помешал финн Лаури Вуоринен. За свой маневр финский лыжник получил только предупреждение.

Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых вылетели на стадии четвертьфинала.

Лыжные гонки

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт (С)

Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.52,48

2. Томас Хелланд Ларсен (Норвегия) — отставание 0,58

3. Ришар Жув (Франция) — 0,78

4. Ховард Таугбель (Норвегия) — 2,98

5. Лаури Вуоринен (Финляндия) — 4,43

6. Маркус Грате (Швеция) — 20,73

Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых выбыли в четвертьфинале. Александ Большунов в полуфинале.