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Шведская лыжница Дальквист выиграла спринт на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

15:54

Шведская лыжница Майа Дальквист стала победительницей спринта свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере.

Второе место заняла американка Джессика Диггинс. Замкнула тройку норвежка Тириль Венг.

Российские лыжницы Христина Мацокина и Татьяна Сорина вылетели на стадии четвертьфинала. Наталья Непряева, Юлия Ступак, Анна Грухвина, Лилия Васильева и Вероника Степанова не смогли преодолеть квалификацию.

Лыжные гонки

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Спринт (С)

Финал

1. Майя Дальквист (Швеция) — 3.14,07
2. Джессика Диггинс (США) — отставание 0,35
3. Тириль Венг (Норвегия) — 0,86
4. Эмма Рибом (Швеция) — 1,68
5. Рози Бреннан (США) — 2,45
6. Анамария Лампич (Словения) — 2,62

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Роман Шишов все материалы автора
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