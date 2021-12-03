Шведская лыжница Дальквист выиграла спринт на этапе Кубка мира в Лиллехаммере
15:54
Шведская лыжница Майа Дальквист стала победительницей спринта свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере.
Второе место заняла американка Джессика Диггинс. Замкнула тройку норвежка Тириль Венг.
Российские лыжницы Христина Мацокина и Татьяна Сорина вылетели на стадии четвертьфинала. Наталья Непряева, Юлия Ступак, Анна Грухвина, Лилия Васильева и Вероника Степанова не смогли преодолеть квалификацию.
Лыжные гонки
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Женщины
Спринт (С)
Финал
1. Майя Дальквист (Швеция) — 3.14,07
2. Джессика Диггинс (США) — отставание 0,35
3. Тириль Венг (Норвегия) — 0,86
4. Эмма Рибом (Швеция) — 1,68
5. Рози Бреннан (США) — 2,45
6. Анамария Лампич (Словения) — 2,62
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