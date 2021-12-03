Шведская лыжница Дальквист выиграла спринт на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Шведская лыжница Майа Дальквист стала победительницей спринта свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере.

Второе место заняла американка Джессика Диггинс. Замкнула тройку норвежка Тириль Венг.

Российские лыжницы Христина Мацокина и Татьяна Сорина вылетели на стадии четвертьфинала. Наталья Непряева, Юлия Ступак, Анна Грухвина, Лилия Васильева и Вероника Степанова не смогли преодолеть квалификацию.

Лыжные гонки

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Спринт (С)

Финал

1. Майя Дальквист (Швеция) — 3.14,07

2. Джессика Диггинс (США) — отставание 0,35

3. Тириль Венг (Норвегия) — 0,86

4. Эмма Рибом (Швеция) — 1,68

5. Рози Бреннан (США) — 2,45

6. Анамария Лампич (Словения) — 2,62