Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Канаде, Большунов остался без медали после фотофиниша

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в канадском Квебеке. Результат 22-летнего спортсмена составил 3 минуты 22,14 секунды.
Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино (отставание 1,10 секунды). Третьим стал еще один норвежец Синнре Скар (1,55). Россиянин Александр Большунов после фотофиниша остался на 4-й строчке (1,57).
Андрей Ларьков и Денис Спицов выбыли в четвертьфинале, Андрей Мельниченко - в полуфинале.
Лыжные гонки
Квебек-Сити (Канада)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальный спринт
Спринт (С)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 3.22,14
2. Федерико Пеллегрино (Италия) - отставание 1,10
3. Синнре Скар (Норвегия) - 1,55
4. Александр Большунов (Россия) - 1,57
5. Юхан Хеггстрем (Швеция) - 15,06
6. Люка Шанава (Франция) - 33,76