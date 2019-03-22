Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Канаде, Большунов остался без медали после фотофиниша

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в канадском Квебеке. Результат 22-летнего спортсмена составил 3 минуты 22,14 секунды.

Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино (отставание 1,10 секунды). Третьим стал еще один норвежец Синнре Скар (1,55). Россиянин Александр Большунов после фотофиниша остался на 4-й строчке (1,57).

Андрей Ларьков и Денис Спицов выбыли в четвертьфинале, Андрей Мельниченко - в полуфинале.

Лыжные гонки

Квебек-Сити (Канада)

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Мужчины

Индивидуальный спринт

Спринт (С)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 3.22,14

2. Федерико Пеллегрино (Италия) - отставание 1,10

3. Синнре Скар (Норвегия) - 1,55

4. Александр Большунов (Россия) - 1,57

5. Юхан Хеггстрем (Швеция) - 15,06

6. Люка Шанава (Франция) - 33,76

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