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22 марта, 20:01

Клебо выиграл классическую разделку на чемпионате Норвегии

Алина Савинова
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Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо стал победителем классической разделки на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам в Лиллехаммере.

27-летний лыжник преодолел дистанцию 10 км за 26 минут 52,6 секунды. Второе место занял Эрик Валнес с отставанием 12,6 секунды. Тройку лидеров замкнул Эйрик Свердруп Аугдаль (+33,4).

У женщин гонку с раздельным стартом классическим стилем выиграла Хайди Венг. Она показала время 14 минут 50,9 секунды на дистанции 5 км. Второй стала Гру Рандбю (+2,7), третьей — Кристин Фоснес (+8,2).

Йоханнес Клебо
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