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20 марта, 17:37

Лыжник Виртанен установил мировой рекорд, пройдя более 475 км за 24 часа

Виктория Кравченко
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Финский лыжник Теему Виртанен 19 марта установил мировой рекорд по количеству пройденных за 24 часа километров. Он признался, что эта возможность была для него последней.

56-летний Виртанен прошел за 24 часа 475,88 км. Прошлый рекорд принадлежал финну Хансу Мяенпяю, который в 2018 году преодолел за сутки 472,007 км.

«Я очень переживал. Но мне все равно удалось выложиться по полной, хотя порой это было непросто», — цитирует Виртанена Yle.

Финка Сюзанна Юлинен прошла 388,78 км и превзошла мировой рекорд соотечественницы Анни Ангери, который составлял 375,56 км.
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