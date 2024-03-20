Лыжник Виртанен установил мировой рекорд, пройдя более 475 км за 24 часа

Финский лыжник Теему Виртанен 19 марта установил мировой рекорд по количеству пройденных за 24 часа километров. Он признался, что эта возможность была для него последней.

56-летний Виртанен прошел за 24 часа 475,88 км. Прошлый рекорд принадлежал финну Хансу Мяенпяю, который в 2018 году преодолел за сутки 472,007 км.

«Я очень переживал. Но мне все равно удалось выложиться по полной, хотя порой это было непросто», — цитирует Виртанена Yle.