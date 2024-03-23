Возобновившая карьеру Йохауг выиграла гонку на 30 км на чемпионате Норвегии

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг победила в гонке на 30 км на чемпионате Норвегии.

35-летняя норвежка за 1 час 13 минут 52,3 секунды. Это ее 19-е золото чемпионатов Норвегии. Второй результат показала София Лаукли из США, отстав от лидера на 2.49,4 минуты. Третьей финишировала норвежка Магни Смедос (+2.51,3).

3 марта Йохауг лыжница сообщила, что хочет возобновить карьеру и планирует выступить на домашнем чемпионате мира-2025 в Тронхейме.