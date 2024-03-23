Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

23 марта, 15:54

Возобновившая карьеру Йохауг выиграла гонку на 30 км на чемпионате Норвегии

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг победила в гонке на 30 км на чемпионате Норвегии.

35-летняя норвежка за 1 час 13 минут 52,3 секунды. Это ее 19-е золото чемпионатов Норвегии. Второй результат показала София Лаукли из США, отстав от лидера на 2.49,4 минуты. Третьей финишировала норвежка Магни Смедос (+2.51,3).

3 марта Йохауг лыжница сообщила, что хочет возобновить карьеру и планирует выступить на домашнем чемпионате мира-2025 в Тронхейме.

Тереза Йохауг
9
3
Читайте также
Биография Анастасии Потаповой: карьера теннисистки и свадьба с русским казахом
Виталий Минаков победил Оли Томпсона на турнире в Москве
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клебо выиграл классическую разделку на чемпионате Норвегии

Муж Йохауг готов быть больше времени с ребенком, если жена вернется в спорт
Новости
RSS RSS
Все новости