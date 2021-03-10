МОК не будет вмешиваться в дело о дополнительном наказании Большунову за инцидент с Мяки

Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается вмешиваться в ситуацию с наказанием российского лыжника Александра Большунова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Большунову за неспортивное поведение был назначен испытательный срок. Во время эстафеты на январском этапе Кубка мира в финском Лахти Большунов махнул палкой в финского лыжника Йони Мяки, а после финиша врезался него и повалил на землю.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе направила в МОК жалобу.

«Письмо получено, ситуация проанализирована и, судя по всему, будет рассмотрена в соответствии с процедурами FIS. У МОК нет юрисдикции», — пояснили в МОК.

Испытательный срок предполагает, что Большунов будет отстранен на два этапа Кубка мира, если на ближайших соревнованиях вновь продемонстрирует неспортивное поведение.