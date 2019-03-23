Клебо оторвался от Большунова на 42 очка в зачете Кубка мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в канадском Квебеке. 22-летний спортсмен набрал 1493 очка в общем зачете.

Второе место занимает россиянин Александр Большунов (1451), третье - еще один представитель Норвегии Шур Рете (892). В десятку лучших также входит россиянин Сергей Устюгов - он занимает 9-е место (633).

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 1493

2. Александр Большунов (Россия) - 1451

3. Шур Рете (Норвегия) - 892

4. Симен Крюгер (Норвегия) - 798

5. Дидрик Тонсет (Норвегия) - 785

6. Эмиль Иверсен (Норвегия) - 709...

9. Сергей Устюгов (Россия) - 633.

Этап Кубка мира в Канаде завершится 24 марта: в Квебеке пройдет заключительная гонка сезона - пасьют на 15 километров свободным стилем.

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