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Клебо, Иверсен, Крюгер и Венг вошли в состав сборной Норвегии на «Тур де Ски»

16:42
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Сборная Норвегии представила состав команды на многодневную гонку «Тур де Ски».

Состав сборной Норвегии

Мужчины: Харальд Амундсен, Пол Гульберг, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Левстрем Ниенге, Дидрик Тонсет, Эрик Валнес.

Женщины: Хелене Марие Фоссесхолм, Рагнхиль Хага, Анне Кьерсти Калво, Силье Теодорсен, Хайди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг, Ингвильд Флюгстад Остберг.

Многодневку пропустят Тереза Йохауг и Ханс Кристер Холунн.

«Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 4 января.

Дополнительная информация:

https://www.skiforbundet.no/langrenn/nyhetsarkiv/2021/12/uttak-tour-de-ski-20212022/

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Анна Горшкова все материалы автора
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