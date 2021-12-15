Клебо, Иверсен, Крюгер и Венг вошли в состав сборной Норвегии на «Тур де Ски»
16:42
Сборная Норвегии представила состав команды на многодневную гонку «Тур де Ски».
Состав сборной Норвегии
Мужчины: Харальд Амундсен, Пол Гульберг, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Левстрем Ниенге, Дидрик Тонсет, Эрик Валнес.
Женщины: Хелене Марие Фоссесхолм, Рагнхиль Хага, Анне Кьерсти Калво, Силье Теодорсен, Хайди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг, Ингвильд Флюгстад Остберг.
Многодневку пропустят Тереза Йохауг и Ханс Кристер Холунн.
«Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 4 января.
Дополнительная информация:
https://www.skiforbundet.no/langrenn/nyhetsarkiv/2021/12/uttak-tour-de-ski-20212022/
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