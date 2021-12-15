Бьорген намерена открыть сезон гонкой в Швеции 18 декабря

Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Марит Бьорген выступит в гонке Orsa Gr?nklitt в рамках Visma Ski Classics. Соревнования пройдут в Швеции 18 и 19 декабря. 41-летняя лыжница хочет подготовиться к гонке Марчалонга, которая проводится в последнее воскресенье января в Трентино (Италия).

«Мы хотим, чтобы в субботу стартовали две девушки. Это будут Анникен Гьерде Альнес и Марит. Для Бьорген это будет подготовка к «Марчалонге». Возможно, пока она не так хорошо готова к гонке и не будет фаворитом. Но к «Марчалонге» она уже сможет бороться за подиум», — приводит слова менеджера норвежской команды Йоргена Аукланда Lamgrenn.

Напомним, что Бьорген в прошлом сезоне вернулась в спорт и заняла второе место в марафоне «Васалоппет».

За свою карьеру она завоевала больше всех наград в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов — 15. Кроме того, она 18-кратная чемпионка мира, что также является рекордом.