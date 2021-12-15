Йохауг пропустит «Тур де Ски» из-за подготовки к Олимпиаде в Пекине

Норвежская лыжница Тереза Йохауг решила пропустить многодневную гонку «Тур де Ски» из-за подготовки к Олимпиаде.

«Сама Тереза не пожелала участвовать в «Тур де Ски», так как основное внимание она уделяет Олимпийским играм в Пекине», — говорится в сообщении пресс-службы лыжной федерации Норвегии.

В составе сборной Норвегии выступят Хелене Марие Фоссесхолм, Рагнхиль Хага, Анне Кьерсти Калво, Силье Теодорсен, Хайди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг, Ингвильд Флюгстад Остберг. «Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 4 января.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.