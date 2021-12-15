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Йохауг пропустит «Тур де Ски» из-за подготовки к Олимпиаде в Пекине

19:07
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Норвежская лыжница Тереза Йохауг решила пропустить многодневную гонку «Тур де Ски» из-за подготовки к Олимпиаде.

«Сама Тереза не пожелала участвовать в «Тур де Ски», так как основное внимание она уделяет Олимпийским играм в Пекине», — говорится в сообщении пресс-службы лыжной федерации Норвегии.

В составе сборной Норвегии выступят Хелене Марие Фоссесхолм, Рагнхиль Хага, Анне Кьерсти Калво, Силье Теодорсен, Хайди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг, Ингвильд Флюгстад Остберг. «Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 4 января.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Дополнительная информация:

https://www.skiforbundet.no/langrenn/nyhetsarkiv/2021/12/uttak-tour-de-ski-20212022/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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