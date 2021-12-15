Йохауг пропустит «Тур де Ски» из-за подготовки к Олимпиаде в Пекине
19:07
Норвежская лыжница Тереза Йохауг решила пропустить многодневную гонку «Тур де Ски» из-за подготовки к Олимпиаде.
«Сама Тереза не пожелала участвовать в «Тур де Ски», так как основное внимание она уделяет Олимпийским играм в Пекине», — говорится в сообщении пресс-службы лыжной федерации Норвегии.
В составе сборной Норвегии выступят Хелене Марие Фоссесхолм, Рагнхиль Хага, Анне Кьерсти Калво, Силье Теодорсен, Хайди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг, Ингвильд Флюгстад Остберг. «Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 4 января.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
Дополнительная информация:
https://www.skiforbundet.no/langrenn/nyhetsarkiv/2021/12/uttak-tour-de-ski-20212022/
Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю