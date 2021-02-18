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«Катюша» не будет использоваться во время награждения российских лыжников на ЧМ

10:07
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
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«Катюша» не будет исполняться в честь победы российских лыжников на чемпионате мира в германском Оберстдорфе, информирует ТАСС.

«В честь всех российских победителей чемпионата мира будет исполняться полная версия гимна FIS», — отметили в международной федерации.

В качестве музыкального сопровождения церемонии их награждения Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) утвердила собственный гимн.

Российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы из-за санкций ВАДА на чемпионате мира в Оберстдорфе выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) в статусе команды Russian Ski Federation (RSF).

Вопрос оставался только по музыкальному сопровождению. Российская сторона предлагала «Катюшу», которую комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо гимна России на Олимпиаде.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10728371

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