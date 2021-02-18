«Катюша» не будет использоваться во время награждения российских лыжников на ЧМ

«Катюша» не будет исполняться в честь победы российских лыжников на чемпионате мира в германском Оберстдорфе, информирует ТАСС.

«В честь всех российских победителей чемпионата мира будет исполняться полная версия гимна FIS», — отметили в международной федерации.

В качестве музыкального сопровождения церемонии их награждения Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) утвердила собственный гимн.

Российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы из-за санкций ВАДА на чемпионате мира в Оберстдорфе выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) в статусе команды Russian Ski Federation (RSF).

Вопрос оставался только по музыкальному сопровождению. Российская сторона предлагала «Катюшу», которую комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо гимна России на Олимпиаде.

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