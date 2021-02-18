Вяльбе призвала сделать выводы из отсутствия гимна и искоренить допинг в стране

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что спортсмены переживают из-за отсутствия гимна России на чемпионатах мира. По ее словам, эта ситуация должна заставить всех задуматься и полностью искоренить допинг в стране.

«Мы переживаем, что так долго длится эта эпопея. Надеемся, что после 2022 года это все закончится, и мы сможем выступать на больших соревнованиях под своим гимном», — цитирует ТАСС Вяльбе. — Всем надо сделать какие-то выводы. Сделать так, чтобы в нашей стране допинг был искоренен. Хотя, тогда могут придумать что-то другое".

Ранее в четверг в Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) сообщили, что «Катюша» не будет исполняться в честь победы россиян на чемпионате мира по лыжным видам спорта в германском Оберстдорфе, в качестве музыкального сопровождения церемонии их награждения FIS утвердила собственный гимн.