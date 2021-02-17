Диггинс осудила мужчин-журналистов за отношение к лыжницам

Американская лыжница Джессика Диггинс обратилась к журналистам и болельщикам, чтобы те перестали оценивать результаты лыжниц в контексте их телосложений.

«Один из журналистов после гонки сказал мне, что Йохауг была намного лучше на подъемах, но я была быстрее на спусках. Спросил: «Почему так получалось?» - Но еще до того, как я смогла ответить ему, он начал сам предполагать в эфире, что я намного крупнее Терезы, вешу больше и, следовательно, благодаря этому ехала быстрее.

Надеялась, что это был прямой эфир, и ради всех женщин сказала этому репортеру, что ему следует научиться общаться с женщинами. Это первое. Второе — ему нельзя комментировать тела лыжниц. Это неправильно. Все-таки я выиграла гонку благодаря сердцу, а не телосложению. Предполагать обратное — вредить всем молодым спортсменам, которые смотрят передачу.

Никогда нельзя комментировать части тела лыжниц, и я не должна стоять и отвечать на такие вопросы. Может, вы не считаете своей работой защищать следующее поколение женщин-спортсменок от вредных разговоров о теле, но это моя работа.

Считаю, в спортивную журналистику нужно нанимать больше женщин. Когда женщины задают мне вопросы в пресс-центре, они всегда слушают меня и позволяют нормально ответить. Они не пытаются всучить мне ответ, который им нужен, не оглядываясь на то, как я на самом деле отношусь к своей гонке. Нет, я не осуждаю мужчин-журналистов. Но никогда не встречала женщин, которые пытались мне объяснить, как и почему я так каталась на лыжах», — написала Диггинс на личном сайте.