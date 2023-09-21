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Сегодня, 09:00

Каминский поздравил Крюкова с победой на ЧМ по гонкам с препятствиями

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков поделился эмоциями от победы на чемпионате мира по гонкам с препятствиями. Вместе с командой Крюков выиграл на ЧМ в Бельгии золото в смешанной эстафете.

— Какие эмоции были от победы в смешанной эстафете на этом чемпионате мира? Насколько они разные по сравнению с победой на лыжном ЧМ?

— Конечно, они разные. Для меня эстафетная гонка — это, конечно, лучше, чем ничего. Но личная медаль — другое. Если бы я сумел подняться на подиум в короткой гонке, где я занял пятое место, то, чувствую, там бы эмоции зашкаливали. Это были бы те эмоции, по которым соскучился со времен лыжных гонок. Эстафетная гонка — это приятно, радостно, но по эмоциям не дотягивает до личной медали. Всех спортсменов я настраиваю на то, чтобы готовились и настраивались на личные выступления.

— Насколько сложно выиграть эту личную медаль?

— Нужно быть достаточно хорошо подготовленным спортсменом. Даже с моим гладким беговым темпом 3:30 я не претендую на попадание в топ-3. Надо бежать быстрее, плюс проходить препятствия. Те же голландцы, например, бегут десятку 32 минуты.

— Поздравил ли вас с успехом бывший наставник Юрий Каминский?

— Да, Юрий Михайлович написал мне поздравительное письмо. Это было очень приятно. Я ему ответил. Все равно такое достижение в другом виде спорта показывает, что немало трудов вложено в этот вид, — сказал Крюков «СЭ».

«Здесь почувствовалось, что спорт вне политики». Никита Крюков стал чемпионом мира в новом виде спорта

Никита Крюков
Юрий Каминский
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