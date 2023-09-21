Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 09:15

Крюков о работе в группе Каминского: «У него слаженный коллектив. Лезть туда насильно не буду»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков рассказал «СЭ», что пока не планирует работать в биатлоне в группе своего бывшего наставника Юрия Каминского.

— Как насчет тренерской работы в биатлоне? Юрий Михайлович не зовет?

— У него сейчас хороший и слаженный коллектив в группе. Чтобы меня туда позвать, нужно от кого-то отказываться. Лезть туда насильно я не буду. Если что-то надо, то Юрий Михайлович позовет. А там уже подумаю над его предложением, — сказал Крюков «СЭ».

«Здесь почувствовалось, что спорт вне политики». Никита Крюков стал чемпионом мира в новом виде спорта

Никита Крюков
Юрий Каминский
0
Читайте также
Стало известно, сколько призовых выплатят призерам Игр стран СНГ
В СКА — новый капитан. Поможет ли это прервать черную полосу?
Источник сообщил о массовой продаже недвижимости сотрудниками СБУ в ЛНР
Лавров на полях Генассамблеи ООН пошутил об изоляции России
Зеленский представил на Генассамблее ООН два условия мира на Украине
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каминский поздравил Крюкова с победой на ЧМ по гонкам с препятствиями
Новости
RSS RSS
Все новости