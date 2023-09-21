Крюков о работе в группе Каминского: «У него слаженный коллектив. Лезть туда насильно не буду»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков рассказал «СЭ», что пока не планирует работать в биатлоне в группе своего бывшего наставника Юрия Каминского.

— Как насчет тренерской работы в биатлоне? Юрий Михайлович не зовет?

— У него сейчас хороший и слаженный коллектив в группе. Чтобы меня туда позвать, нужно от кого-то отказываться. Лезть туда насильно я не буду. Если что-то надо, то Юрий Михайлович позовет. А там уже подумаю над его предложением, — сказал Крюков «СЭ».

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