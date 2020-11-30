Иверсен вслед за Клебо решил пропустить декабрьские этапы Кубка мира

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен принял решение пропустить этапы Кубка мира по лыжным гонкам в декабре, сообщает NRK. Ранее об этом же объявил его соотечественник Йоханнес Клебо.

При этом Иверсен не собирается участвовать и в «Тур де Ски». Клебо примет решение по этому вопросу позже. Йоханнес объяснил, что причиной такого решения стала опасность заражения коронавирусом. Эмиль сказал, что согласен с ним.

«Согласен с Йоханнесом и могу подтвердить, что не буду участвовать в гонках до Рождества, — цитирует норвежца NRK. — Также я пропущу «Тур де Ски». Иверсен также отметил, что он принял это решение после этапа Кубка мира в финской Руке, так как не чувствовал себя в безопасности.

Лыжник, таким образом, пропустит этапы Кубка мира в Давосе (12-13 декабря) и Дрездене (19-20 декабря).

29-летний Эмиль Иверсен — двукратный чемпион мира. На этапе в Руке он стал третьим в спринте и гонке преследования.