Источник: российская лыжница может перейти в сборную Белоруссии

Глава Белорусского лыжного союза Андрей Коваленко сообщил, что одна российская лыжница может начать выступать за сборную Белоурссии.

— Спортсменка пока на просмотре, — цитирует Коваленко «Беларусь сегодня». — Два месяца за свои деньги приезжает к нам. Тренеры наблюдают за ее работой, присматриваются, оценивают.

Если все сложится хорошо, для нас это будет хорошая поддержка. Девушке 26 лет, результаты могут быть на уровне двадцатки Кубка мира. Да и наших спортсменок такое соседство простимулирует.

Если и в будущем лыжники из других стран будут предлагать присоединиться к белорусской сборной, мы будем их рассматривать. Но у нас есть условия: выигрываешь у белорусов минуту-две — будем вести переговоры.

Имя спортсменки пока не раскрывается.