Хаттестад покинет пост главного тренера женской сборной Норвегии по лыжным гонкам

Олимпийский чемпион 2014 года, двукратный чемпион мира, норвежский лыжник Ола Виген Хаттестад покинет пост тренера женской сборной Норвегии по лыжным гонкам по окончании сезона.

«Я думаю, что это были два очень хороших года. Возникало много трудностей, многое связано с коронавирусом. Вы ничего не можете с этим поделать, но самое сложное в моем случае то, что у меня есть домашние проблемы, которые делают ситуацию еще более сложной», — цитирует Хаттестада NRK.

Хаттестад вместе с Оле Мортеном Иверсеном начал работать с командой в мае 2020 года.

Причиной ухода 39-летнего Хаттестада стали семейные обстоятельства. Прошлым летом у него родилась дочь.