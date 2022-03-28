Заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам Иван Алыпов высказался об уходе Маркуса Крамера из сборной.

«Маркус не может работать по объективным причинам. Это просто роковое, неприятное, непонятное нам стечение обстоятельств. Возможно, это временное решение, все поменяется, и Маркус вернется в команду. Все имеет свое начало и свой конец. Маркус довольно долго работает с командой, и действительно то, что он привнес в тренировочный процесс, передал свой опыт тем же Сорину, Устюгову, сколько сил вложил в своих подопечных, это дорогого стоит. Я сам в 2012 году тренировался по написанным им планам, когда был в группе с Легковым и Черноусовым, хотя де-факто тренерами были Изабель Кнауте и Рете Бургермайстер, но по большому счету план писал и корректировал Крамер.

Повторюсь, все имеет свое начало и конец, видимо, так нужно. Наверное, не стоит из-за этого так сильно переживать, у нас есть и свои специалисты, тот же Юрий Викторович Бородавко», — приводит слова Алыпова Betonmobile.

Крамер работает в сборной с 2015 года. Его контракт с федерацией истекает после нынешнего сезона.