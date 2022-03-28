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28 марта, 17:30

Крамер поддержал выдвижение Вяльбе на пост главы Федерации лыжных гонок России

Георгий Скобликов
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Тренер российских лыжников Маркус Крамер в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о выдвижении Еленой Вяльбе своей кандидатуры на выборы главы Федерации лыжных гонок России.
«Вяльбе очень важна на этом посту, и в прошлом она проделала действительно хорошую работу для российского лыжного спорта. Это хорошо, что она пойдет на предстоящие выборы», — сказал Крамер «СЭ».
Отчетно-выборная конференция, на которой станет известно имя нового главы Федерации лыжных гонок России, состоится 18 мая.
Елена Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам пойдет на четвертый срок.

Елена Вяльбе
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