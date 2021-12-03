Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о неудаче российских лыжниц Христины Мацокиной и Татьяны Сориной в четвертьфинале спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Я ожидал совершенно иного результата от девочек. С другой стороны, мы понимаем, что команда разбегается. Сложно требовать от них борьбы в каждом этапе. У нас вся команда дружно не попала в плей-офф — это очень тревожный симптом. Мужская лыжная команда выглядит гораздо солиднее, чем женская сейчас. То же самое происходит и в биатлоне. Я не думаю, что вирус биатлонисток как-то распространился на лыжниц. Мы терпим довольно чувствительные неудачи. Надеюсь, что скоро все пойдет своим чередом», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Российские лыжницы Христина Мацокина и Татьяна Сорина не смогли выйти в полуфинал спринта свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере.

Обе спортсменки вылетели на стадии четвертьфинала. Мацокина заняла последнее, шестое, место в своем забеге. Сорина стала четвертой. Таким образом, ни одна россиянка не поборется за медали в этом виде программы.