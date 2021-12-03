Большунов не смог выйти в финал спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Российский лыжник Александр Большунов не смог выйти в финал спринта свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере. В полуфинальном забеге он занял третье место, которого оказалось недостаточно для выхода в следующую стадию.

Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых вылетели на стадии четвертьфинала.

Квалификацию не смогли преодолеть Андрей Ларьков, Денис Филимонов, Сергей Ардашев и Андрей Мельниченко.

Таким образом, ни один российский лыжник не поборется за медали в этом виде программы. Российские лыжницы дошли только до четвертьфинала и также не смогут побороться за медали.

В финальный забег у мужчин вышли Йоханнес Клебо (Норвегия), Маркус Грате (Швеция), Ховард Солос Теугбель (Норвегия), Лаури Вуоринен (Финляндия), Ришар Жуве (Франция) и Томас Хелланд Ларсен (Норвегия).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию всех сегодняшних финальных гонок на Кубке мира в Лиллехаммере.

Зачет Кубка мира можно посмотреть тут, лидирует Александр Большунов.