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Большунов вышел в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

15:21
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Российский лыжник Александр Большунов вышел в полуфинал спринта свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере.

Сергей Устюгов вылетел на стадии четвертьфинала, заняв четвертое место в своем забеге. Александр Терентьев стал третьим, но не прошел как лаки-лузер. Глеб Ретивых финишировал третьим, но его времени также не хватило для выхода в полуфинал.

Большунов занял второе место в своем забеге и продолжит борьбу за медали.

На стадии квалификации вылетели Андрей Ларьков, Денис Филимонов, Сергей Ардашев и Андрей Мельниченко.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию всех сегодняшних финальных гонок на Кубке мира в Лиллехаммере.

Зачет Кубка мира можно посмотреть тут, лидирует Александр Большунов.

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Роман Шишов все материалы автора
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