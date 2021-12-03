Большунов вышел в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Российский лыжник Александр Большунов вышел в полуфинал спринта свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере.

Сергей Устюгов вылетел на стадии четвертьфинала, заняв четвертое место в своем забеге. Александр Терентьев стал третьим, но не прошел как лаки-лузер. Глеб Ретивых финишировал третьим, но его времени также не хватило для выхода в полуфинал.

Большунов занял второе место в своем забеге и продолжит борьбу за медали.

На стадии квалификации вылетели Андрей Ларьков, Денис Филимонов, Сергей Ардашев и Андрей Мельниченко.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию всех сегодняшних финальных гонок на Кубке мира в Лиллехаммере.

Зачет Кубка мира можно посмотреть тут, лидирует Александр Большунов.