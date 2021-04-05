Вяльбе рассказала, когда начался ее конфликт с Дмитрием Губерниевым
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, с чего начался ее конфликт с комментатором Дмитрием Губерниевым. По ее словам, все началось несколько лет назад.
«Несколько лет назад на чемпионате России я была в прямом эфире программы «На лыжи», которую ведет Александр Пак, — приводит слова Вяльбе Sport24. - Он один-два раза в год берет у меня и спортсменов интервью. И там был вопрос «Хотели бы вы, чтобы в лыжах была программа, похожая на «Биатлон с Губерниевым»? И я сказала: «Конкретно с Дмитрием Губерниевым — нет».
«И, как я помню, такие передачи не должны так часто выходить. Просто не о чем говорить. На это коллеги Дмитрия стали писать про него не очень хорошие вещи. И вот он обиделся, начал меня поливать, оскорблять. Я на самом деле не понимаю, что такого обидного сказала. Ну хорошо. Пусть обижается», — заключила Вяльбе.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/other/2021-04-05-lyzhi-yelena-vyalbe---intervyu-o-guberniyeve-bolshunove-terapevticheskikh-isklyucheniyakh-yelena-vyalbe-guberniyev-smi
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