Вяльбе рассказала, когда начался ее конфликт с Дмитрием Губерниевым

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, с чего начался ее конфликт с комментатором Дмитрием Губерниевым. По ее словам, все началось несколько лет назад.

«Несколько лет назад на чемпионате России я была в прямом эфире программы «На лыжи», которую ведет Александр Пак, — приводит слова Вяльбе Sport24. - Он один-два раза в год берет у меня и спортсменов интервью. И там был вопрос «Хотели бы вы, чтобы в лыжах была программа, похожая на «Биатлон с Губерниевым»? И я сказала: «Конкретно с Дмитрием Губерниевым — нет».

«И, как я помню, такие передачи не должны так часто выходить. Просто не о чем говорить. На это коллеги Дмитрия стали писать про него не очень хорошие вещи. И вот он обиделся, начал меня поливать, оскорблять. Я на самом деле не понимаю, что такого обидного сказала. Ну хорошо. Пусть обижается», — заключила Вяльбе.