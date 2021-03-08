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«Губерниев считает, что мы помирились, а я — по-другому». Вяльбе — об отношениях с известным комментатором

13:50
Елена Вяльбе и Дмитрий Губерниев. Фото "СЭ"
Елена Вяльбе и Дмитрий Губерниев. Фото "СЭ"
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФГЛР) Елена Вяльбе высказалась по поводу отношений с популярным телеведущим Дмитрием Губерниевым.

Напомним, что пару лет назад у них случился разлад. Но по ходу чемпионата мира в Оберстдорфе Губерниев написал в своем Telegram-канале, что они пожали друг другу руки.

— Так вы с Губерниевым помирились или нет? Все запутались, — вопрос Вяльбе.

— Не делаю для Димы рекламы, поэтому не хочу отвечать на вопросы про него. Он считает так? А я — по-другому. Сейчас вы это напишите, он получит море хайпа — и будет счастлив.

(Владимир Иванов)

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