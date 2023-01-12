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Сегодня, 15:31

«Маловато будет!» Вяльбе поменяла призовые Непряевой прямо на подиуме после замечания с трибун

Елена Вяльбе поменяла призовые Непряевой прямо на подиуме после замечания с трибун
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Наталья Непряева.
Фото Global Look Press

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе вовремя сориентировалась во время награждения лыжниц после спринта на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.

Сначала победительнице классического спринта у женщин Наталье Непряевой вручили сертификат только на 30 тысяч рублей, в то время как у других участниц в руках были сертификаты на большую сумму. Болельщики на трибунах начали кричать «маловато будет!» Вяльбе вмешалась в ход церемонии и вручила Непряевой нужный сертификат на 100 тысяч рублей. Ситуация была встречена смехом.

Сама Непряева после гонки отказалась от комментариев СМИ.

Елена Вяльбе
Наталья Непряева
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