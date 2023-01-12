Бородавко — о Ступак и Сориной: «Эти девочки не смогут создать конкуренцию Непряевой»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос «СЭ», на каких российских соревнованиях могут одновременно выступить Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина.

«Эти девочки не смогут создать конкуренцию Наталье, поскольку видно, что она пока сильнее их. Им нужно совершенствоваться и расти до результатов Натальи. Соревнования, на которых мы увидим их втроем? Впереди главный старт — чемпионат России. Все будут стараться, будут готовиться», — сказал Бородавко «СЭ».

Олимпийские чемпионки Пекина Юлия Ступак и Татьяна Сорина пока в сезоне не выступали.