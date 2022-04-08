Глава Финской ассоциации выступил против переизбрания Вяльбе в совет FIS

Президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми заявил, что не поддерживает переизбрание президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе в совет международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Ilta-Sanomat.

«В этом вопросе нет ничего неясного. Мы решительно выступаем против ее кандидатуры. Я не собираюсь голосовать за нее. Я сильно удивлюсь, если никто не покажет, что осуждает действия России. Конечно, все непредсказуемо, но я надеюсь на это. Абсолютно все должны занять четкую позицию и выступить против», — сказал Хаапасалми.

Сообщалось, что Вяльбе будет переизбираться в состав совета FIS, куда войдут президент FIS, двое спортсменов и 18 избранных членов совета.

1 марта FIS объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.