Генеральный секретарь FIS заявил, что сожалеет о своих словах о возможном возвращении россиян на соревнования
Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион заявил, что сожалеет о своих словах о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.
В сентябре 2022 года Вион рассказал, что в FIS рассматривают возможность допуска россиян и белорусов к участию в турнирах под эгидой организации.
«Я сказал то, чего нельзя было говорить. Мои слова были ошибкой», — заявил Вион в интервью Nettavisen.
В марте FIS отстранила российских и белорусских лыжников от международных турниров до конца сезона-2021/22. Отстранение осталось в силе на сезон-2022/23.
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