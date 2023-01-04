Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 11:52

Генеральный секретарь FIS заявил, что сожалеет о своих словах о возможном возвращении россиян на соревнования

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Мишель Вион.
Фото Global Look Press

Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион заявил, что сожалеет о своих словах о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

В сентябре 2022 года Вион рассказал, что в FIS рассматривают возможность допуска россиян и белорусов к участию в турнирах под эгидой организации.

«Я сказал то, чего нельзя было говорить. Мои слова были ошибкой», — заявил Вион в интервью Nettavisen.

В марте FIS отстранила российских и белорусских лыжников от международных турниров до конца сезона-2021/22. Отстранение осталось в силе на сезон-2022/23.

Источник: https://www.nettavisen.no/sport/fis-topp-angrer-pa-russland-uttalelse-en-tabbe/s/12-95-3424345279
Сборная России по лыжным гонкам
13
Читайте также
12-я чемпионка мира Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию. С 2024 года
«Зенит» объявил о переходе Ловрена в «Лион»
В США впервые казнили трансгендера
Внук генерала де Голля заявил о «заговоре» Запада против России
Казахстан и РФ пресекли деятельность организованной преступной группы в Байконуре
Рогозин отправил послу Франции ранивший его осколок от снаряда гаубицы Caesar
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тереза Йохауг сообщила о своей беременности
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости